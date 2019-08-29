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Маркарова планує шукати нового заступника з податкового напрямку

Четвер, 29 серпня 2019, 20:40

Міністр фінансів Оксана Маркарова в разі її входження до складу нового уряду розраховує на призначення нового заступника міністра з податкового та митного напрямків.

Про це вона сказала журналістам під стінами Верховної Ради, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ще ж депутати не проголосували. Але мені точно потрібен буде новий заступник з податкового та митного напрямках. Я ж краще віддала в Державну податкову службу", - сказала Маркарова.

Зазначимо, що екс-заступник міністра фінансів Сергій Верланов призначений главою Державної податкової служби.

Нагадаємо:

Верховна Рада 9 скликання планує призначити до складу уряду нових міністрів, за винятком міністра внутрішніх справ та міністра фінансів.

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