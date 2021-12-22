Минфин снова повысил ставки по государственным ценным бумагам

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Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа, состоявшихся 21 декабря, увеличило объем привлеченных средств до 20,48 миллиарда гривень благодаря повышению ставок по ним.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, кратчайшие из предложенных трехмесячные облигации были размещены на 1,69 млрд грн под 10,5% годовых.

Размещение шестимесячных ОВГЗ принесло 3,83 млрд грн, ставка по ним выросла до 10,8% годовых, что на 0,05 процентных пункта больше, чем на прошлой неделе.

Облигации государственного займа сроком обращения один год удалось разместить на 2,59 млрд грн, в то же время ставка по ним выросла с 11,77% до 11,88%.

От размещения ОВГЗ сроком на полтора года поступило 4,07 млн грн под 11,88% годовых.

От продажи двухлетних облигаций поступило 2,04 млрд грн, ставка по ним выросла до 12,78% по сравнению с 12,65% годовых на прошлой неделе.

Еще 883,04 млн грн поступило от размещения облигаций со сроком обращения 882 дня под 12,85% годовых. ОВГЗ с погашением на срок 924 дня разместили на 923,81 млн грн под 12,9% годовых.

В то же время, размещение трехлетних облигаций под 12,88% годовых принесло всего 71,91 млн грн, а шестилетние ОВГЗ разместили на 59,89 млн грн под 13,25% годовых.

Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларах США годовые облигации на 307,46 млн долларов под 3,7% годовых.

Экономическая правда