Министр финансов рассказал, какие общемировые тренды отразятся на Украине

РБК-УКРАЇНА

Повышение процентных ставок, рост уровня инфляции и старение населения являются общемировыми тенденциями, которые отразятся на Украине.

Об этом написал министр финансов Сергей Марченко в колонке для ЭП.

"Нас не может не беспокоить перспектива повышения процентных ставок на международных рынках, что будет влиять на стоимость привлечения ресурсов для Украины. Причина – беспрецедентно высокий уровень инфляции в странах мира", – написал министр.

В США инфляция составляет 6,8%, что является самым высоким показателем за последние 40 лет, в Великобритании – 4,2% (наивысший показатель за 10 лет), в странах Еврозоны – 4,9% (исторически самый высокий показатель с 1997 года) .

Причинами такого явления Марченко назвал COVID, разрушение мировых цепей снабжения товаров, кадровый голод в отдельных секторах экономики и высокую стоимость традиционных энергоносителей в мире.

Еще одним мировым трендом министр называет старение населения. За последние 40 лет вдвое увеличилась численность населения старше 65 лет. В Украине доля населения 65+ составляет около 16% активного населения и постоянно растет.

"Финансовый прогноз Всемирного банка для экономик мира к 2050 году свидетельствует, что необеспеченность пенсионных систем составит 400 трлн долл. США. На этот вызов нужно срочно реагировать, поэтому сейчас назрела необходимость проведения пенсионной реформы в части второго накопительного уровня", – отметил Марченко.

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Экономическая правда