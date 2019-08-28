Налоговая система с девятью налогами — это профанация — финансист "Слуги народа"

Уменьшение налоговых платежей ведет к несправедливости налогообложения.

Так считает Даниил Гетманцев, кандидат на должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По его словам, всего на сегодняшний день подготовлен 21 законопроект по налоговому направлению. Что касается изменений в Налоговый кодекс по администрированию, то этот законопроект как раз в процессе обсуждения с налоговой и Минфином.

"Есть такие изменения, которые уже практически готовы. Например, декриминализация 205 статьи УК (фиктивное предпринимательство. — ЭП). Она используется лишь для шантажа и давления на предпринимателей", - пояснил Гетманцев.

Кроме того, рассматривается возможность увеличения нижнего порога штрафа по ст.212 (уклонение от налогообложения). "Штраф должен быть не около 800 тыс. грн, как сейчас, а в три раза больше", - отметил он.

Также он подчеркнул, что налоговая система с девятью налогами — это профанация, а "люди, которые об этом говорили, - врали".

"Пять лет назад правительство дало сигнал о намерении сократить 20 налогов до 9, но этого не произошло. Они заранее знали, что это невозможно осуществить, потому что простота налогообложения лежит не в плоскости количества налогов, а в плоскости простоты администрирования", - отметил он.

И добавил, что "простота администрирования тоже лежит не в плоскости простоты процедур, а в их диджитализации".

По мнению финансиста "Слуги народа", если перевести все процессы — от налоговой консультации до апелляции — в электронную плоскость, то можно значительно упростить администрирование, что сделает налоговую систему комфортнее для налогоплательщика.

Он подчеркнул, что облагать налогами нужно доходы, а они бывают разных форм.

"Безусловно, налогов должно быть оптимальное количество, но их не может быть слишком много. Нынешнее количество налогов близко к оптимальному", - отметил он.

И добавил, что среди налогов, которые нуждаются в системной доработке, он бы отметил налог на недвижимость, "который должен облагать не метры, как в 19 столетии, а стоимость".

А также упомянул изменения НДФЛ, "реформирование которого назрело уже 10 лет назад".

Кроме того, убежден депутат "Слуги народа", нужно "очень последовательно работать над администрированием".

"Если мы с вами нормально отработаем администрирование, то получим нормальную, комфортную налоговую систему. То есть мы должны обложить доходы наших граждан как можно справедливей, чтобы с равных доходов платились равные налоги, с больших доходов платились большие налоги", - резюмировал он.

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Напомним, что 9 августа в "Слуге народа" рассказали, как будут решать проблему с "ФОПами".

Экономическая правда