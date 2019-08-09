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В "Слуге народа" рассказали, как будут решать проблему с "ФОПами"

Пятница, 9 августа 2019, 19:50
 

Депутаты партии "Слуга народа" представят решение по борьбе с использованием упрощенной системы налогообложения для уклонения от уплаты налогов. 

Об этом заявил новоизбранный депутат от партии Даниил Гетманцев в эфире "Украинского радио".

"И президент, и партия "Слуга народа" поддерживают упрощенный режим. Более того, мы брали на себя обязательства не менять его – не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для физлиц-предпринимателей. Но проблема этого режима в том, что его, кроме малых предпринимателей, использует средний и крупный бизнес", - сказал Гетманцев.

"Зайдите в любой ресторан Киева, и вам на алкогольные напитки принесут чек от ООО или какого-то юрлица, а на еду – от ФОПа. О чем это говорит? О массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФОПов. Зайдите в ювелирный магазин, магазин электроники…", - добавил он.

По словам Гетманцева, эти юрлица превышают лимиты в 5 млн грн в год, установленные для ФЛП.

"Мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФОПам работать на этой системе, а с другой - исключить уклонения от налогообложения", - отметил он.

По его словам, еще до старта работы нового парламента будет представлено решение проблемы.

"Мы рассматриваем, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, необходимо ли внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно, и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение", - заявил Гетманцев.

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Напоминаем:

В Украине за прошлый год количество физических лиц-предпринимателей выросло на 4%, а наибольший прирост был среди ФЛП, занимающихся компьютерным программированием.

В команде Зеленского хотят списать с ФЛП 7 млрд грн долга за единый социальный взнос, но в реальности этого долга не существует - общий налоговый долг ФЛП составляет лишь 2 миллиарда гривень.

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ФЛП налоги Зеленский

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