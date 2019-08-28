Податкова система з дев'ятьма податками — це профанація — фінансист "Слуги народу"

Зменшення податкових платежів веде до несправедливості оподаткування.

Так вважає Данило Гетманцев, кандидат на посаду голови комітету Верховної Ради із питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, всього на сьогоднішній день підготовлено 21 законопроект щодо податкового напряму. Що стосується змін до Податкового кодексу щодо адміністрування, то цей законопроект саме у процесі обговорення з податковою та Мінфіном.

"Є такі зміни, які вже практично готові. Наприклад, декриміналізація 205 статті КК (фіктивне підприємництво – ред.). Вона використовується лише для шантажу і тиску на підприємців", - пояснив Гетманцев.

Окрім того, розглядається можливість збільшення нижнього порогу штрафу за ст.212 (ухилення від оподаткування). "Штраф повинен бути не близько 800 тис. грн, як зараз, а в три рази більше", - зазначив він.

Також він підкреслив, що податкова система з дев'ятьма податками - це профанація, а "люди, які про це говорили, - брехали".

"П'ять років тому уряд дав сигнал про намір скоротити 20 податків до 9, але цього не сталося. Вони заздалегідь знали, що це неможливо здійснити, тому що простота оподаткування лежить не в площині кількості податків, а в площині простоти адміністрування", - зазначив він.

І додав, що "простота адміністрування теж лежить не в площині простоти процедур, а в їх діджіталізаціі".

На думку фінансиста "Слуги народу", якщо перевести всі процеси - від податкової консультації до апеляції - в електронну площину, то можна значно спростити адміністрування, що зробить податкову систему більш комфортною для платника податків.

Він підкреслив, що оподатковувати потрібно доходи, а вони бувають різних форм.

"Безумовно, податків має бути оптимальна кількість, але їх не може бути занадто багато. Нинішня кількість податків близько до оптимальної", - зазначив він.

І додав, що серед податків, які потребують системного доопрацювання, він би назвав податок на нерухомість, "який повинен обкладати не метри, як у 19 столітті, а вартість".

А також згадав зміни ПДФО, "реформування якого назріло вже 10 років тому".

Крім того, переконаний депутат "Слуги народу", потрібно "дуже послідовно працювати над адмініструванням".

"Якщо ми з вами нормально відпрацюємо адміністрування, то отримаємо нормальну, комфортну податкову систему. Тобто ми повинні обкласти доходи наших громадян якомога більш справедливо, щоб із рівних доходів сплачувались рівні податки, із великих доходів сплачувались великі податки", - резюмував він.

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Нагадаємо, що 9 серпня у "Слузі народу" розповіли, як будуть вирішувати проблему з ФОПами

Економічна правда