Трамп пригрозил выходом США из ВТО

Президент США Дональд Трамп пригрозил вывести свою страну из Всемирной торговой организации (ВТО), если условия пребывания в ней не улучшатся.

Об этом он сказал на встрече с рабочими завода Shell в Пенсильвании, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Мы пойдем, если придется", - сказал Трамп.

"Мы знаем, что они обманывали нас в течение многих лет, и это не повторится", - добавил он.

Трамп сделал ВТО мишенью многих предыдущих атак и уже угрожал выходом из организации, заявляя о несправедливом отношении к США и говоря, что Вашингтон не должен придерживаться решений ВТО.

Он особенно критически относится к условиям, предоставленных Китая при присоединении к организации, учитывая жалобы США на кражу Китаем американской технологии.

В то же время Соединенные Штаты на самом деле имеют успешный опыт побед в спорах, опосредованных глобальным торговым органом.

Европейская правда