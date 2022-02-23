В США критикуют Байдена: хотят более жестких санкций против России

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Первый пакет санкций США против РФ по признанию "Л/ДНР" был быстро раскритикован в США как ограниченный по объему.

Об этом пишет Bloomberg.

"Вместо широкого пакета, который навредил бы ведущим российским банкам, отрезал бы их финансовые операции от глобальной экономики или лично бы затронули президента Владимира Путина, США и их союзники договорились о скромном "первом транше" санкций. Рынки ответили, пожимая плечами", - пишет агентство.

"Санкции направлены на несколько российских банков, ВЭБ.РФ и Промсвязьбанк, а также на 3 представителей российской элиты, имеющих тесные связи с Кремлем. Санкции также касаются российского суверенного долга.

Но эти санкции вряд ли равны тем, которые разрушают экономику РФ, о чем США и их партнеры давно заявляли, если Путин введет войска", - отмечает Bloomberg.

Фьючерсы на акции США и азиатские акции выросли в среду, что свидетельствует о том, что инвесторы также считают исходные санкции ограниченными.

В то же время уменьшился спрос на золото как актив-убежище, а цена нефти, приближавшаяся к 100 долларам за баррель днем ​​ранее, частично из-за опасений относительно потенциальных перебоев с поставками из РФ, в среду утром стабильно стояла около 97 долларов за баррель.

Брайан О'Тул, старший научный сотрудник Атлантического совета, ранее работавший в отделе санкций Министерства финансов США, назвал санкции Байдена "постепенными".

"Мы должны подождать, чтобы увидеть, усилят ли санкции США, которые они обещали при дальнейшей агрессии.

Пока я боюсь, что Путин, возможно, не думает, что у Запада есть желание, чтобы добиться этого", - сказал он.

Решения Байдена, в частности, раскритиковали и республиканцы - они назвали такие действия как "неэффективные полумеры".

Критикуют первый пакет санкций и демократы. Так, сенатор США от Нью-Джерси Боб Менендес заявил, что Штаты должны ввести "преимущественное количество" санкций сейчас, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию со стороны России.

"Я не знаю, чего нам нужно ждать", – сказал Менендес в интервью CNN.

В то же время представители Администрации Байдена со ссылкой на данные разведки заявляют, что Путин готовится к полномасштабному наступлению на Украину, в таком случае, по их словам, "тем, кто ожидает более агрессивного пакета санкций, не придется долго ждать".

Источник Bloomberg, знакомый с планами Администрации, заявил, что Штаты все еще ожидают дальнейших шагов России в ближайшие 24-48 часов, что повлечет за собой дополнительные санкции.

Представители администрации также утверждают, что критики неправильно поняли, как действуют санкции, объясняя, что влияние будет постепенное, но будет значительно возрастать со временем.

Напомним:

Президент США Джо Байден объявил о первом пакете санкций против России из-за признания "ДНР" и "ЛНР" - они коснутся, в частности, российского суверенного долга и российских элит.

Reuters сообщило, что США подготовили экспортные санкции против РФ, если она продолжит вторжение в Украину – Россию могут лишить огромного количества низко- и высокотехнологичных товаров американского и иностранного производства.

Экономическая правда