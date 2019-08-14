Трамп пригрозив виходом США із СОТ

Президент США Дональд Трамп пригрозив вивести свою країну зі Світової організації торгівлі (СОТ), якщо умови перебування в ній не покращаться.

Про це він сказав на зустрічі з робітниками заводу Shell у Пенсільванії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Ми підемо, якщо доведеться", - сказав Трамп.

"Ми знаємо, що вони дурили нас протягом багатьох років, і це не повториться", - додав він.

Трамп зробив СОТ мішенню багатьох попередніх атак і вже погрожував виходом з організації, заявляючи про несправедливе ставлення до США і кажучи, що Вашингтон не має дотримуватися рішень СОТ.

Він особливо критично ставиться до умов, наданих Китаю при приєднанні до організації, враховуючи скарги США на крадіжку Китаєм американської технології.

Водночас Сполучені Штати насправді мають успішний досвід перемог в суперечках, опосередкованих глобальним торговим органом.

Європейська правда