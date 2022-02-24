Байден объявил детали новых санкций против России

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете санкций против РФ - в частности, речь идет об экспортных ограничениях, санкциях против ВТБ, а также санкциях на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию.

Об этом он сказал во время обращения.

"Мы ограничим способность властей России действовать в долларах, евро, иене... Введены санкции против банков, владеющих активами на триллион долларов, и отключим банки от финансовой системы, включая ВТБ, который имеет 250 млрд долларов активов", - сказал Байден.

"Мы остановим способность России финансировать и наращивать войско. А также ограничим их возможность конкурировать в хайтек-экономике 21 века", - добавил он.

По его словам, он уже видит результат подготовки санкций – рубль обвалился до исторического минимума, а рынок российских акций просел.

Он добавил, что США уже наложили санкции на российские банки с активами более триллиона долларов, которые вместе составляют около трети банковской системы РФ.

"Сегодня мы наложили санкции на еще 4 российских банка, в том числе ВТБ, второй крупнейший барк России с активами $250 млрд", - добавил он.

"Во вторник мы закрыли возможность для российского правительства занимать у американских и европейских инвесторов. Теперь мы введем те же ограничения для крупнейших российских государственных предприятий - компаний с активами свыше $1,4 триллиона", - подчеркнул Байден.

По его словам, санкции должны убить высокотехнологичные отрасли, включая ракетную программу.

Он пояснил, что речь идет о санкциях не со стороны США, а со стороны большого количества стран.

"27 государств ЕС, Британия, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия и многие другие усилят общий эффект нашего ответа", - заявил он.

Экономическая правда