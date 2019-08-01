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В Украине создали Ассоциацию производителей херсонского арбуза

Четверг, 1 августа 2019, 19:07

В Херсонской области создали общественную союз "Ассоциация производителей Херсонского арбуза", что является первым официальным шагом к регистрации географического указания "Херсонский арбуз".

Об этом сообщил в Facebook глава ФХ "Паличевы" Юрий Паличев.

Ассоциации официально зарегистрировали 31 июля.

"Географическое указание - это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением. Примеры зарегистрированных географических указаний - пармезан, фета, коньяк, шампанское", - пояснил Паличев.

По его словам, регистрация делается и для того, чтобы "защитить репутацию региональных продуктов питания, способствовать сельской и сельскохозяйственной деятельности, помочь производителям получить премиальную цену за свою аутентичную продукцию и устранить недобросовестную конкуренцию и заблуждение потребителей неподходящими продуктами, которые могут иметь низкое качество или другой вкус".

Экономическая правда

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