В Украине создали Ассоциацию производителей херсонского арбуза
В Херсонской области создали общественную союз "Ассоциация производителей Херсонского арбуза", что является первым официальным шагом к регистрации географического указания "Херсонский арбуз".
Об этом сообщил в Facebook глава ФХ "Паличевы" Юрий Паличев.
Ассоциации официально зарегистрировали 31 июля.
"Географическое указание - это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением. Примеры зарегистрированных географических указаний - пармезан, фета, коньяк, шампанское", - пояснил Паличев.
По его словам, регистрация делается и для того, чтобы "защитить репутацию региональных продуктов питания, способствовать сельской и сельскохозяйственной деятельности, помочь производителям получить премиальную цену за свою аутентичную продукцию и устранить недобросовестную конкуренцию и заблуждение потребителей неподходящими продуктами, которые могут иметь низкое качество или другой вкус".
Экономическая правда
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