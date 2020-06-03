Цены на фрукты и ягоды в Украине находятся на исторически высоком уровне - ассоциация

Цены на фрукты и ягоды на рынке Украины находятся на исторически высоких уровнях, главная причина - неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщают аналитики EastFruit и украинской плодоовощной ассоциации.

Сообщается, что больше всего, по состоянию на начало июня, выросли оптовые цены на землянику садовую (клубнику) - в среднем в 2,6 раза.

Несколько волн заморозков, последняя из которых была во второй половине мая, чего раньше никогда не было в истории, уничтожили значительную часть урожая.

Поэтому предложение земляники резко снизилась по отношению к прошлогоднему показателю, а цены, соответственно, остаются высокими.

Почти так же резко, как и земляника, подорожали черешня и яблоко. Основная часть урожая черешни погибла в результате заморозков.

Также негативное влияние на урожай и его качество оказывают обильные осадки, прошедшие в большинстве регионов страны в последние две недели.

Цены же на яблоко оставались высокими весь сезон из-за снижения производства в 2019 году. На сегодня запасы яблока в хранилищах украинских садоводов практически полностью исчерпаны, и на рынке присутствует преимущественно импортное яблоко.

Соответственно, цены на него высокие. Ведь не только в Украине, но и в большинстве стран Европы, есть проблема с урожаем черешни, ягод и других ранних фруктов, способствует хорошему спросу на яблоко.

Цены на грушу за год выросли на 30-35% и сейчас на украинском рынке можно найти преимущественно импортную грушу.Из импортных фруктов меньше всего выросли цены на бананы.

Фактически банан за год подорожал в среднем на 2-4% в оптовой торговле, что делает его доступным, после яблока, фруктом. Цены на лимон в среднем на 25% выше, чем годом ранее, а на апельсин - на 40% выше.

Ожидается, что в ближайшее время на рынке Украины увеличится предложение импортного абрикоса из Турции, Узбекистана и Испании.

Сады абрикоса в Украине также сильно пострадали от заморозков, и собственный урожай собственных будет крайне низким.

Голубика, по словам фермеров, также пострадала от заморозков, однако, по оценкам УПОА, вступление в плодоношение больших площадей голубики в этом году, должен компенсировать фактор снижения урожайности.

Поэтому общее предложение этой ягоды может даже возрасти. Соответственно, не исключено, что голубика станет единственной ягодой, цены на которую в этом сезоне будут ниже, чем годом ранее.