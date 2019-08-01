В Україні створили Асоціацію виробників херсонського кавуна

У Херсонській області створили громадську спілку "Асоціація виробників Херсонського кавуна", що є першим офіційним кроком до реєстрації географічного зазначення "Херсонський кавун".

Про це повідомив у Facebook голова ФГ "Палічеві" Юрій Палічев.

Асоціацію офіційно зареєстрували 31 липня.

"Географічне зазначення - це назва або позначення, котрі ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов'язані із його географічним походженням. Приклади зареєстрованих географічних зазначень - пармезан, фета, коньяк, шампанське", - пояснив Палічев.

За його словами, реєстрація робиться і для того, щоб "захистити репутацію регіональних продуктів харчування, сприяти сільській та сільськогосподарській діяльності, допомогти виробникам отримати преміальну ціну за свою автентичну продукцію та усунути несумлінну конкуренцію і оману споживачів невідповідними продуктами, які можуть мати нижчу якість або інший смак".

Економічна правда