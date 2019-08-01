Аграрный фонд продавал сахар в 13 раз дешевле рынка — производители

Национальная ассоциация сахарников "Укрцукор" обратилась к Национальному антикоррупционному бюро с просьбой расследовать продажу Аграрным фондом сахара по цене, в 13 раз ниже рыночной.

Об этом сообщает пресс-служба НАСУ "Укрцукор".

"Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины направила обращение в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой расследовать правомерность действий руководства ГСБУ "Аграрный фонд", связанных с реализацией государственного сахара. Согласно данным системы электронных торгов арестованного имущества, в мае текущего года фонд реализовал 27,0 тыс. тонн сахара по цене 1,5 тыс грн/т.

За июль ГСБУ "Аграрный фонд" выставил на торги еще 24,8 тыс. тонн сахара, которые реализовали за 22,33 млн грн. То есть цена 1 кг составила 0,9 грн, тогда как рыночная цена сахара в мае-июле составляет 12-13 тыс. грн/т. Таким образом, сахар, который принадлежит государству, продали минимум в 13 раз дешевле рыночной цены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внутренний рынок сахара Украины уменьшается и сейчас составляет 1,2-1,3 млн тонн в год, или 100 тыс. тонн в месяц. Итак, когда на рынок попадает треть месячного объема продаж, еще и по неадекватно заниженным ценам, это приводит к обвалу рынка.

Поэтому "Укрцукор" просит НАБУ обратить внимание на неправомерность действий Аграрного фонда, ведь такие действия подрывают деятельность сахарных заводов и демпингуют цены на сахар перед началом финансово затратного сезона производства продукта.

"Украинский рынок сахара является профицитным уже несколько лет и никакой необходимости в интервенциях нет. Выбрасывать на рынок такой объем сахара по такой низкой цене означает приводить к обвалу рынок вообще и срывать производственный сезон. Уже сейчас известно, что этот сахар постепенно поступает в продажу, поэтому убытки от таких "интервенций" уже ощутимы", - заявила заместитель председателя правления ГАСУ "Укрцукор" Руслана Яненко.

Экономическая правда