Ассоциация: в 2021 году собрали почти на 30% больше сахарной свеклы

В 2021 году в Украине аграрии собрали 10,6 млн т сахарной свеклы, что на 2,3 млн т (28,7%) больше, чем в 2020 году (8,2 млн т).

Об этом сообщает ассоциация Укрсахар.

Средняя по Украине урожайность сахарной свеклы составила 46,9 т/га, что на 6 т/га больше чем в 2020 году (40,9 т/га).

Самый высокий показатель урожайности во Львовской области - 55,6 т/га. Там добавили, что по валовому производству лидируют следующие регионы: Виннитчина - 2,4 млн т, Хмельниччина - 1,5 млн т и Полтавщина - 1,07 млн ​​т.

Напоминаем:

Ранее в ассоциации заявляли, что производство сахара полностью покроет потребности внутреннего рынка.