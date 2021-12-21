Roshen Порошенко оштрафовали на 280 миллионов за монополизм
Вторник, 21 декабря 2021, 17:33
21 декабря 2021 года Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний, связанных с народным депутатом Петром Порошенко, на общую сумму 283,63 миллиона гривень.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.
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