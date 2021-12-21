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Roshen Порошенко оштрафовали на 280 миллионов за монополизм

Вторник, 21 декабря 2021, 17:33
 
SERGEY BOBOK/AFP via Getty Images

21 декабря 2021 года Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний, связанных с народным депутатом Петром Порошенко, на общую сумму 283,63 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов.

Дополняется…

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Roshen Порошенко ТЭК сахар

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