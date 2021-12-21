Roshen Порошенко оштрафовали на 280 миллионов за монополизм

Иван Фурсин: я говорил Фирташу – давай "Росукрэнерго" продадим "Нафтогазу" Как создавалось "Росукрэнерго", чем Дмитрий Фирташ был выгоден России, зарабатывал ли на поставках газа президент, о дружбе с Сергеем Левочкиным, совместных бизнес-проектах, и борьбе за завод с экс главой ОП Андреем Богданом.

Карманный бюджет. Семь лучших приложений для учета собственных финансов и контроля расходов Приложения для бедных или для тех, кто привык планировать будущее? ЭП предлагает подборку мобильных приложений, благодаря которым можно контролировать собственные расходы и копить на желанные покупки.(укр)