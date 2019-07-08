"Укрпочта" выплатила почти 5 миллиардов монетизированных субсидий

АО "Укрпочта" в марте, апреле и мае выплатила 4,8 миллиардов гривен монетизированных субсидий на оплату коммунальных услуг пенсионерам, получающим пенсию через почтовые отделения.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

В компании выплаты получили более 1 млн пенсионеров.

Отмечается, что средняя сумма выплаченных субсидий за март-май составила на уровне 1500 грн. Максимальный средний размер монетизированных субсидий в марте составил 9273 грн, в апреле - 11 062 грн, в мае - 9326 грн.

"Укрпочта четко выполнила свои обязанности и поставленные задачи в рамках пилотного проекта: субсидии были выплачены и доставлены в установленные сроки; разветвленная сеть компании позволила выплатить средства пенсионерам, доставить наличные в дома или квартиры, отдать "в руки" получателям, и, что важно, принять коммунальные платежи, обезопасив тем самым от накопления долгов", - заявил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

Наибольшая сумма выплаченных средств зафиксирована в Киеве и Киевской области - более 504 млн грн для почти 117 тысяч пенсионеров, Харьковской - более 392,1 млн грн для более 85 тысяч пенсионеров, Львовской областях - более 296,6 млн грн для более 66 тысяч пенсионеров.

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

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Экономическая правда