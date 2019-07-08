"Укрпошта" виплатила майже 5 мільярдів монетизованих субсидій

АТ "Укрпошта" у березні, квітні і травні виплатила 4,8 мільярдів гривень монетизованих субсидій на оплату комунальних послуг пенсіонерам, які отримують пенсію через поштові відділення.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

У компанії виплати отримали понад 1 млн пенсіонерів.

Зазначається, що середня сума виплачених субсидій за березень-травень становила на рівні 1 500 грн. Максимальний середній розмір монетизованих субсидій у березні становив 9 273 грн, у квітні – 11 062 грн, у травні – 9 326 грн.

"Укрпошта чітко виконала свої обов’язки і поставлені задачі в рамках пілотного проекту: субсидії були виплачені та доставлені у визначені терміни; розгалужена мережа компанії дозволила виплатити кошти пенсіонерам, доставити готівку до будинку чи квартири, віддати "у руки" отримувачам, і, що важливо, прийняти комунальні платежі, убезпечивши тим самим від накопичування боргів", - заявив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Найбільша сума виплачених коштів зафіксована у Києві та Київській області – понад 504 млн грн для майже 117 тисяч пенсіонерів, Харківській – більше як 392,1 млн грн для понад 85 тисяч пенсіонерів, Львівській областях – понад 296,6 млн грн для понад 66 тисяч пенсіонерів.

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

Про субсидії 2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання

Економічна правда