Долги и новое заявление: Правительство изменило правила предоставления субсидии

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению Кабмина №62 от 6 февраля, жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период) если структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения получена информация о наличии просроченной более месяца задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом.

При этом отказ в предоставлении субсидии применяется в случае, если общая сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен - ред) на день обращения за назначением жилищной субсидии.

В то же время подчеркивается, что данная норма не будет применяться при назначении субсидий на следующий период, если Минсоцполитики не обеспечило их финансирование (в том числе в наличной форме).

Кроме того, постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, которые такую субсидию получали в течение отопительного сезона 2018/19 года на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после представления нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.