Укрпошта потратит на собственный банк более миллиарда

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На покупку собственного банка и соответствующую инфраструктуру Укрпоште понадобится не менее миллиарда гривен.

Об этом говорится в статье ЭП по итогам дебатов между главой Укрпошты Игорем Смелянским и экспертом CASE Ukraine Евгением Дубогрызом.

Смелянский рассказал, что чтобы довести инфраструктуру Укрпочты до уровня банка, нужно около 1,5 млрд грн инвестиций.

"Начальные инвестиции должны составить около 500 миллионов гривен – это расходы на приобретение банка, а также ІТ-системы. Дальше требуется еще докапитализация на 500 миллионов или 1 миллиард", – рассказал он.

Кроме того, Укрпошта имеет собственную платежную систему и согласно регуляциям НБУ до конца 2022 года должна ее полностью оцифровать. На это нужно потратить 1,5 миллиарда гривен – независимо от того, будет ли предприятие покупать банк.

Далее, на основе этой инфраструктуры можно построить свой банк, а можно сотрудничать с банком-агентом.

Больше о будущем "Укрпошта банк" читайте в статье Ярослава Винокурова: Спор за "главный банк страны": аргументы сторонников и противников покупки банка "Укрпоштой"