Украинцам перед выборами раздадут субсидии наличными

Выплата субсидий в наличной форме начнется с марта этого года.

Об этом рассказал журналистам министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает Правительственный портал.

"Было совещание у Президента Украины с участием Премьер-министра, ряда министров, заинтересованных сторон, а именно "Укрпочты","Нафтогаза", Пенсионного фонда, общественных организаций, представителей ОСМД. Было принято политическое решение о том, чтобы тех людей, которым назначена субсидия с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта", - сообщил Рева.

"Это делается для того, чтобы к маю иметь представление о том, какой механизм является более эффективным. Безналичный механизм мы запустили с 1 января, а теперь прорабатываем наличный - в экспериментальном порядке всем выдать деньги и посмотреть, как это будет работать", - пояснил министр.

Он отдельно отметил то, что оба механизма монетизации, наличный и безналичный, будут работать параллельно.

"Сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий, средний размер субсидии составляет 1,5 тысячи гривен. То есть 6 млрд гривень в месяц мы будем выдавать наличными", - подсчитал Рева.

В безналичной форме субсидию будут получать те граждане, которые обратились в управление соцзащиты после 1 января 2019 года.

Бывший член НКРЭКУ, эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус прогнозирует, что в результате такого решения инфляция по итогам 2019 будет намного выше, чем 5%, которые таргетирует НБУ.

Напомним:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляются населению Украины в денежной форме.

Подробнее читайте в тексте Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

Экономическая правда