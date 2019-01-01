С 1 января субсидии на "коммуналку" будут предоставлять в денежной форме

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг будут предоставляться населению Украины в денежной форме.

Согласно решению Кабмина, принятому 27 декабря 2018 года, в денежной форме субсидии будут предоставляться тем домохозяйствам, которые впервые обратятся за ее получением, пишет УНИАН.

"Домохозяйства, которым субсидия уже назначена в текущем году, продолжат получать ее до окончания отопительного периода в соответствии с действующим порядком путем перечисления бюджетных денег местными органами соцзащиты населения на счета организаций, которые предоставляют услуги", - отмечается в постановлении.

"До мая относительно переоформления субсидий ничего делать не нужно", - заявил глава Минсоцолитики Андрей Рева.

С мая субсидии будут предоставляться в денежной форме всем домохозяйствам, которые ее получают на отопительный сезон, а также начнут в денежном виде предоставляться льготы на оплату услуг ЖКХ.

С октября 2019 года монетизация охватит всех получателей льгот и жилищных субсидий.

Подробнее читайте в тексте Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

Украинская правда