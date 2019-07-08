НБУ определил банки, которые могут участвовать в валютных интервенциях

Нацбанк утвердил список из 20 банков, которые могут участвовать в валютных интервенциях по лучшему курсу в июле-сентябре 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что по сравнению со вторым кварталом список изменился.

В него входят 20 банков: Альфа-Банк, Банк Альянс, Банк Инвестиций и Сбережений, Банк Восток, КБ Глобус, ИНГ Банк Украина, Индустриалбанк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк Пивденный, Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Ситибанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, УкрСиббанк.

В НБУ заявили, что этот перечень не ограничивает участие всех банков в валютных интервенциях в форме запроса относительно наилучшего курса через функционал Matching, на котором сейчас концентрируется почти весь объем сделок на межбанковском валютном рынке.

Напомним:

Национальный банк определил 14 банков системно важными в соответствии с обновленной методологией.

Обретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку: они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

Экономическая правда