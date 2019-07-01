Все разделы
Укр / Рус

НБУ определил системно важные банки

Понедельник, 1 июля 2019, 20:15
 

Национальный банк определил 14 банков системно важными в соответствии с обновленной методологией.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Системно важный банк - это банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков.

"Национальный банк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, ведь потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы", - говорится в сообщении.

Согласно обновленной методологии, отныне системно важными являются 14 банков:

  1. Приватбанк;
  2. Ощадбанк;
  3. Укрэксимбанк;
  4. Укргазбанк;
  5. Альфа-банк;
  6. Укрсоцбанк;
  7. Райффайзен банк Аваль;
  8. ПУМБ;
  9. Укрсиббанк;
  10. ТАСкомбанк;
  11. Универсал банк;
  12. Кредобанк;
  13. ОТП банк;
  14. Південний.

Отмечается, что обретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку: они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

банки НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Monobank открыл свои API для сторонних сервисов 25 июня 2019, 16:14
Новые правила на валютном рынке: что означают и кого касаются 20 июня 2019, 14:15
Еще один банк Украины подключился к Apple Pay 20 июня 2019, 09:47
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!