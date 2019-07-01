НБУ определил системно важные банки

Национальный банк определил 14 банков системно важными в соответствии с обновленной методологией.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Системно важный банк - это банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков.

"Национальный банк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, ведь потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы", - говорится в сообщении.

Согласно обновленной методологии, отныне системно важными являются 14 банков:

Приватбанк; Ощадбанк; Укрэксимбанк; Укргазбанк; Альфа-банк; Укрсоцбанк; Райффайзен банк Аваль; ПУМБ; Укрсиббанк; ТАСкомбанк; Универсал банк; Кредобанк; ОТП банк; Південний.

Отмечается, что обретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку: они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.

Экономическая правда