НБУ определил системно важные банки
Национальный банк определил 14 банков системно важными в соответствии с обновленной методологией.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Системно важный банк - это банк, банкротство или ненадлежащее функционирование которого может привести к появлению системных рисков.
"Национальный банк уделяет особое внимание деятельности системно важных учреждений, ведь потенциальные трудности в их работе могут оказать негативное влияние на работу всей финансовой системы", - говорится в сообщении.
Согласно обновленной методологии, отныне системно важными являются 14 банков:
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- Альфа-банк;
- Укрсоцбанк;
- Райффайзен банк Аваль;
- ПУМБ;
- Укрсиббанк;
- ТАСкомбанк;
- Универсал банк;
- Кредобанк;
- ОТП банк;
- Південний.
Отмечается, что обретение статуса системно важного накладывает на банки дополнительную нагрузку: они должны выполнять отдельные повышенные требования для обеспечения их запаса прочности.
Экономическая правда
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