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НБУ визначив банки, які можуть брати участь у валютних інтервенціях

Понеділок, 8 липня 2019, 10:19
 

Нацбанк затвердив список із 20 банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях за кращим курсом у липні-вересні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що у порівнянні з другим кварталом список не змінився. В нього входять 20 банків: Альфа-Банк, Банк Альянс, Банк Інвестицій та Заощаджень, Банк Восток, КБ Глобус, ІНГ Банк Україна, Індустріалбанк, Креді Агріколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, банк Південний, Приватбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Сітібанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, УкрСиббанк.

У НБУ заявили, що цей перелік не обмежує участь усіх банків у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал Matching, на якому зараз концентрується майже весь обсяг угод на міжбанківському валютному ринку.

Нагадаємо:

Національний банк визначив 14 банків системно важливими відповідно до оновленої методології.

Набуття статусу системно важливого накладає на банки додаткове навантаження: вони повинні виконувати окремі підвищені вимоги для забезпечення їх запасу міцності.

Економічна правда

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