НБУ втрое нарастил продажу валюты на межбанке

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Национальный банк в течение недели 10-14 января продал на межбанковском валютном рынке 330,7 млн. долларов.

Об этом известно из данных Нацбанка.

Из всего объема сделок по продаже валюты, 217,5 млн долларов НБУ совершил по лучшему курсу, остальные – по единому.

С начала года регулятор только продавал валюту, всего – 430,7 млн. долларов.

В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал – 1,28 млрд долларов.

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Напоминаем:

Национальный банк в течение недели 4-6 января продал на межбанковском валютном рынке 100 млн. долларов.

За 2021 год международные резервы Украины выросли на 1,8 млрд долларов, или на 6%. Увеличение обусловило получение Украиной внешнего финансирования и покупки валюты Нацбанком на валютном рынке.

Экономическая правда