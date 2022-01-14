Нацбанк расширяет условия для валютных сделок

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Нацбанк расширяет возможности проведения операций на платежном и финансовых рынках.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"В целях углубления ликвидности финансовых рынков и дальнейшего развития украинского рынка платежных услуг Нацбанк уточняет условия проведения валютных операций", - говорится в сообщении.

В частности, с 15 января 2022 года Набанк расширит круг посредников, с которыми резиденты могут производить расчеты в иностранной валюте на вторичном рынке ОВГЗ, небанковскими учреждениями – инвестиционными фирмами.

При этом ранее такие операции можно было совершать только с банками.

"Соответствующий шаг позволит обеспечить равные условия для участников вторичного рынка ОВГЗ, усилить конкуренцию между ними, расширить возможности для розничных инвесторов и будет способствовать повышению ликвидности рынка государственных ценных бумаг; обеспечит возможности для внедрения банками на рынке платежных услуг Украины новых моделей трансграничных переводов", – объясняют в НБУ.

Банкам будет разрешено зачислять получателям – физическим лицам в Украине на их текущие счета в национальной валюте переводы, поступившие из-за границы в иностранной валюте с использованием корреспондентских счетов банков.

На сегодняшний день такие условия действовали только для трансграничных переводов через международные платежные системы.

"Также Нацбанк актуализирует отдельные нормы с целью упрощения для граждан процедуры переводов в незначительном размере за границу для оплаты продукции, работ, услуг, приобретаемых ими за пределами Украины для собственного потребления.

Так, банки смогут не засчитывать на текущие счета граждан иностранную валюту, приобретенную ими на указанные цели, а сразу осуществлять дальнейший перевод этой валюты с транзитного счета банка", - резюмировали в регуляторе.

Там добавили, что перечисленные изменения на рынке платежных услуг будут способствовать дальнейшему развитию этого рынка, снижению стоимости соответствующих услуг для потребителей, повышению их качества и увеличению поступлений частных денежных переводов в Украину.

Указанные нормы утверждены постановлением правления НБУ от 13 января 2022 №3 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины" и вступают в силу с 15 января 2022 года.

Экономическая правда