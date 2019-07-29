Новости 29 июля: новые назначения в АМКУ, конфликт Коболева и Витренко, экспорт колес Пинчука в РФ

О новых назначениях в АМКУ. Новыми государственными уполномоченными Антимонопольного комитета станут Наталья Буроменская и Ольга Нечитайло.

О конфликте Коболева и Витренко. Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подтвердил наличие конфликта с исполнительным директором компании Юрием Витренко и считает существование этого конфликта одним из главных поражений "Нафтогаза".

О заводе Жеваго. Нацполиция ведет досудебное расследование по признакам уклонения "АвтоКрАЗ" от уплаты штрафных санкций на сумму 6,69 миллиона гривен в пользу Минобороны за несвоевременное выполнение оборонного заказа.

Об экспорте колес Пинчука в РФ. Только за 5 месяцев 2019 года компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука экспортировала в Россию трубы и колеса на общую сумму более 1 миллиарда гривен.

Об объединении министерств. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает необходимым сократить количество министерств путем их объединения. Предлагает начать с Минфина и Минэкономики.

О субсидиях. Представитель президента в Кабмине Андрей Герус считает, что в систему начисления субсидий на оплату коммунальных услуг необходимо внести изменения, которые позволят распространить ее на 1 миллион семей.

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