В этом году из Украины выедет еще 200 тысяч украинцев: когда начнут возвращаться

В этом году ожидается отток внешних мигрантов в 200 тысяч человек. Впрочем, по прогнозу НБУ, в 2025-2026 годах в страну вернутся 1,2 миллиона человек.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

"В 2024 году ожидается дальнейший отток внешних мигрантов (около 200 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

Учитывая дальнейшую нормализацию украинской экономики в 2025 году и постепенное сокращение программ поддержки украинских мигрантов в странах-реципиентах ожидается формирование чистого возвращения мигрантов в Украину ориентировочно в количестве 400 тыс. человек.

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В 2026 году этот процесс оживится и составит, по предположениям НБУ, 800 тыс. человек. Значительным будет оставаться и количество внутренне перемещенных лиц, что будет отражаться на углублении диспропорций на рынке труда.

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Напомним:

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С 2021 по 2023 год рабочая сила в возрасте 15-70 лет сократилась более чем на четверть. Из основных причин - миграция, демографические потери и оккупация.