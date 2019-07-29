У Зеленского предлагают расширить программу субсидий еще на миллион семей

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус считает, что в систему начисления субсидий на оплату коммунальных услуг необходимо внести изменения, которые позволят распространить ее на миллион семей.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Что мы точно можем делать и это не зависит от цены газа - это субсидии. Некоторые домохозяйства, которые должны пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии", - заявил представитель президента.

"По моим оценкам, речь где-то о дополнительном миллионе семей, которым может предоставляться адресная помощь. Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым более 70 лет, потому что это незащищенная категория", - добавил он.

Напомним:

В апреле, после введения монетизации субсидий, Минсоцполитики ввело и монетизацию льгот.

По состоянию на май расходы на субсидии для оплаты коммуналки увеличились на 27,2% с начала года.

А в конце мая Кабмин уменьшил финансирование субсидий на 8 миллиардов. Подробнее читайте по ссылке: Монетизация коммунальных субсидий и льгот: что дальше.