Количество рабочей силы в Украине упало более чем на четверть: какие регионы ощутили наиболее

С 2021 по 2023 год рабочая сила в возрасте 15-70 лет сократилась более чем на четверть. Из основных причин - миграция, демографические потери и оккупация.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ.

Так, по оценкам НБУ, рабочая сила в возрасте 15-70 лет в 2023 году сократилась более чем на четверть по сравнению с 2021 годом. Почти половину этого сокращения обеспечило выбытие из рабочей силы внешних мигрантов.

Значительную роль (около 40% от сокращения рабочей силы в 2023 году по сравнению с 2021 годом) имели демографические потери и оккупация, а также переход к экономически неактивному населению (из-за вероятных трудностей с поиском работы для ВПЛ, необходимости ухода за другими членами семьи, увеличения количества пенсионеров, нехватки навыков, востребованных на рынке труда).

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