Стало известно, кого назначат новыми госуполномоченными АМКУ

Новыми государственными уполномоченными Антимонопольного комитета станут Наталья Буроменская и Ольга Нечитайло.

Об этом сообщает источник ЭП.

Указы об их назначении, возможно, обнародуют в понедельник.

Наталья Буроменская - адвокат, начальник договорно-правового отдела Vodafone Украина, жена аудитора НАБУ Михаила Буроменского. На внеочередных парламентских выборах была кандидатом в народные депутаты от партии "Голос" (№85 в списке).

Ольга Нечитайло - сотрудница организации BRDO (ранее работала в АМКУ на должности главного специалиста, вела дела ДТЭК). Нечитайло занимается энергетикой в ​​Офисе эффективного регулирования BRDO, откуда в Офис президента пришел работать Алексей Гончарук (замглавы Офиса президента).

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Напоминаем:

5 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении трех государственных уполномоченных АМКУ - Агии Загребельской, Андрея Вовка и Валерия Полюховича.

8 июля был подписан также указ об увольнении замглавы АМКУ Марии Нижник.

В первые дни после увольнения четырех госуполномоченных источники "Наших грошей" и "Экономической правды" сообщили о рассмотрении Офисом президента трех кандидатур на места уволенных кроме Натальи Ковалевой - юриста Леонида Антоненко (депутат Киевсовета из группы Сергея Гусовского), сотрудницы организации BRDO Ольги Нечитайло (ранее работала в АМКУ в должности главного специалиста, вела дела ДТЭК) и руководителя аппарата АМКУ Юрия Литвина (протеже Юрия Терентьева).

Экономическая правда