Коболев подтвердил наличие конфликта с Витренко
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подтвердил наличие конфликта с исполнительным директором компании Юрием Витренко и считает существование этого конфликта одним из главных поражений "Нафтогаза".
Об этом он сказал в интервью проекту KRYM.
"Возможно, его можно было избежать, возможно, нет. Я не знаю", - сказал Коболев.
По его словам, конфликт начался еще в прошлом году.
"Я бы не назвал его личным самого начала. Он очень практичен, у него есть очень практичные элементы. Он начался еще в прошлом году и сейчас как раз активно развивается, но я бы не назвал его личным", - добавил председатель правления "Нафтогаза".
При этом он отказался говорить, в чем именно заключается суть конфликта.
"Я считаю, что сейчас, учитывая определенные дискуссии, определенные новости о политических перспективах, например, того же господина Юрия, выносить сор из избы было бы некорректно и неправильно, поэтому я пока придержу свои комментарии по этому поводу.
Когда эти процессы завершатся, я буду готов комментировать. Я не хочу, чтобы это воспринималось, как моя попытка играть в политику", - подчеркнул Коболев.
Напомним:
23 июля управление маркетинговых исследований НАК "Нафтогаз Украины" подготовило документ под названием "Оценка прогресса организационной трансформации "Нафтогаза", в котором отражена текущая ситуация с корпоративной реорганизацией госкомпании.
Управление маркетинговых исследований НАК указывает, что провело ряд интервью с бордом компании, по итогам которых были установлены разночтения по нескольким принципиальным пунктам.
Первый – несоблюдение внутренних управленческих стандартов.
"Многие наши интервьюеры сообщили, что обеспокоены тем, что поведение СЕО (Андрей Коболев - ЭП) отличается от первоначально договоренных принципов: вмешательство СЕО представляет собой обычное явление", - говорится в документе.
Второй – отсутствие ощутимых результатов в направлении организационной трансформации "Нафтогаза".
"Наши недавние интервью с топ-менеджментом не показали никакой расстановки и понимания целей первичной трансформации НАК "Нафтогаз Украины". В частности, Юрий Витренко рассказал нам, что первой и главной целью было быстрое преобразование "Нафтогаза" в эффективную компанию с системой сдержек и противовесов, минимизирующей зависимость развития компании от конкретных личностей", - говорится в документе.
В свою очередь Андрей Коболев сообщил, что это не было первоочередной задачей трансформации и что он не знал о такой идее. В его понимании, ключевой целью было быстрое достижение финансовой устойчивости НАК, уточняется в документе.
"Учитывая, что Витренко изначально занимался развитием корпоративной трансформации "Нафтогаза", а Коболев отвечал за реализацию трансформации, мы считаем такую разницу мнений разрушительным скрытым конфликтом", - отметили в НАК.
Экономическая правда
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