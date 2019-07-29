Коболев подтвердил наличие конфликта с Витренко

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев подтвердил наличие конфликта с исполнительным директором компании Юрием Витренко и считает существование этого конфликта одним из главных поражений "Нафтогаза".

Об этом он сказал в интервью проекту KRYM.

"Возможно, его можно было избежать, возможно, нет. Я не знаю", - сказал Коболев.

По его словам, конфликт начался еще в прошлом году.

"Я бы не назвал его личным самого начала. Он очень практичен, у него есть очень практичные элементы. Он начался еще в прошлом году и сейчас как раз активно развивается, но я бы не назвал его личным", - добавил председатель правления "Нафтогаза".

При этом он отказался говорить, в чем именно заключается суть конфликта.

"Я считаю, что сейчас, учитывая определенные дискуссии, определенные новости о политических перспективах, например, того же господина Юрия, выносить сор из избы было бы некорректно и неправильно, поэтому я пока придержу свои комментарии по этому поводу.

Когда эти процессы завершатся, я буду готов комментировать. Я не хочу, чтобы это воспринималось, как моя попытка играть в политику", - подчеркнул Коболев.

Напомним:

23 июля управление маркетинговых исследований НАК "Нафтогаз Украины" подготовило документ под названием "Оценка прогресса организационной трансформации "Нафтогаза", в котором отражена текущая ситуация с корпоративной реорганизацией госкомпании.

Управление маркетинговых исследований НАК указывает, что провело ряд интервью с бордом компании, по итогам которых были установлены разночтения по нескольким принципиальным пунктам.

Первый – несоблюдение внутренних управленческих стандартов.

"Многие наши интервьюеры сообщили, что обеспокоены тем, что поведение СЕО (Андрей Коболев - ЭП) отличается от первоначально договоренных принципов: вмешательство СЕО представляет собой обычное явление", - говорится в документе.

Второй – отсутствие ощутимых результатов в направлении организационной трансформации "Нафтогаза".

"Наши недавние интервью с топ-менеджментом не показали никакой расстановки и понимания целей первичной трансформации НАК "Нафтогаз Украины". В частности, Юрий Витренко рассказал нам, что первой и главной целью было быстрое преобразование "Нафтогаза" в эффективную компанию с системой сдержек и противовесов, минимизирующей зависимость развития компании от конкретных личностей", - говорится в документе.

В свою очередь Андрей Коболев сообщил, что это не было первоочередной задачей трансформации и что он не знал о такой идее. В его понимании, ключевой целью было быстрое достижение финансовой устойчивости НАК, уточняется в документе.

"Учитывая, что Витренко изначально занимался развитием корпоративной трансформации "Нафтогаза", а Коболев отвечал за реализацию трансформации, мы считаем такую ​​разницу мнений разрушительным скрытым конфликтом", - отметили в НАК.

Экономическая правда