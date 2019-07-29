За 5 месяцев 2019 года "Интерпайп" Пинчука экспортировала в РФ колеса и трубы на 1 миллиард - "Схемы"

Только за 5 месяцев 2019 года компания "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука экспортировала в Россию трубы и колеса на общую сумму более 1 миллиарда гривен.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" "Пин-код к власти".

По данным журналистов на таможне, с января по май 2019 года "Интерпайп" экспортировала в РФ трубы и колеса на общую сумму около 1 миллиарда 360 тысяч гривен.

"Если говорить про основной бизнес Пинчука, то сейчас он себя чувствуют гораздо лучше, чем несколько лет назад, в разгар украинского кризиса, которая была вызвана геополитическими факторами.

У него более или менее восстанавливается производство основной продукции - труб и колес. В том числе, налаживаются поставки труб и колес в Россию", - пояснил аналитик Concorde Capital Александр Паращий.

"Россия, очевидно, была очень важным рынком для Пинчука в конце нулевых, когда "Интерпайп" поставлял значительную часть продукции российским компаниям. На рынке колес он в принципе свою долю сохранил. Россия покупает приблизительно до 50 процентов его колесной продукции", - добавил он.

Отмечается, что в ноябре 2018 года Пинчук попал под санкции России. Он оказался в списке лиц, в отношении которых в этой стране предусмотрено замораживание денежных вкладов, ценных бумаг, имущества и запрет на вывод капитала за пределы России.

В то же время, бизнес эти санкции, похоже, не тронули, говорится в расследовании.

"Насколько мы видим, та же продажа железнодорожных колес - она продолжается. И довольно неплохо себя чувствуют колеса Пинчука на рынках СНГ и России, потому что там есть определенный дефицит. Трубная продукция также поставляется, насколько мы можем видеть. Поэтому можно сказать, что те санкции, которые были введены, они не сильно задели именно бизнес Пинчука", - заявил Паращий.

Напомним:

Евразийская экономическая комиссия временно приостановила действие антидемпинговых пошлин на украинские стальные цельнокатаные колеса в размере 34,22%.

Основным поставщиком колес в страны ЕЭК является компания "Интерпайп". По данным ЕЭК, на него приходится более 90% импорта железнодорожных колес в страны ЕАЭС.

"Интерпайп" - украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес.

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.