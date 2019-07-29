Новини 29 липня: нові призначення в АМКУ, конфлікт Коболєва та Вітренка, експорт коліс Пінчука до РФ

Про нові призначення в АМКУ. Новими державними уповноваженими Антимонопольного комітету стануть Наталія Буроменська та Ольга Нечитайло.

Про конфлікт Коболєва та Вітренка. Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв підтвердив наявність конфлікту з виконавчим директором компанії Юрієм Вітренком та вважає існування цього конфлікту однією з головних поразок "Нафтогазу".

Про завод Жеваго. Нацполіція веде досудове розслідування за ознаками ухиляння ПАТ "АвтоКрАЗ" від сплати штрафних санкцій на суму 6,69 мільйона гривень на користь Міноборони за несвоєчасне виконання оборонного замовлення.

Про експорт коліс Пінчука до РФ. Лише за 5 місяців 2019 року компанія "Інтерпайп" олігарха Віктора Пінчука експортувала до Росії труби і колеса на загальну суму понад 1 мільярд гривень.

Про об’єднання міністерств. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк вважає за необхідне скоротити кількість міністерств шляхом їх об'єднання. Пропонує почати з Мінфіну та Мінекономіки.

Про субсидії. Представник президента в Кабміні Андрій Герус вважає, що до системи нарахування субсидій на оплату комунальних послуг необхідно внести зміни, які дозволять поширити її на 1 мільйон родин.

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