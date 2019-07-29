Герус рассказал о подготовке к возможному прекращению транзита российского газа

Украина готовится, чтобы иметь максимально полные газохранилища, чтобы подготовиться к худшему сценарию.

Об этом заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус в интервью "РБК-Украина".

"Если ты готов к худшему сценарию, то он скорее всего не произойдет. Поэтому готовимся, чтобы иметь максимально полные газохранилища и за счет этого ресурса проходить зиму без транзита", - ответил он на вопрос, готова ли новая власть к сценарию, что у нас может не быть транзита российского газа с 1 января 2020 года.

По его словам, есть интерес европейских компаний по своп-сделках.

"То есть они сейчас закачивают газ в украинские газохранилища, условно его продают и через год выкупают обратно. Частные трейдеры также закачивают газ в ПГХ для того, чтобы его продавать зимой", - добавил Герус.

Представитель президента напомнил, что "Газпром" и РФ были готовы возобновить переговоры после выборов, когда будет понятна украинская политическая палитра и новое правительство.

"Я думаю, что сейчас оно уже очевидно понятно, поэтому в ближайшее время будут восстановлены переговоры с Россией по вопросу транзита и закупок газа, потому что у нас есть решение Стокгольмского арбитража, согласно которому 5 миллиардов кубометров газа должно быть закуплено по цене хаба без всяких плюсов", - отметил он.

Напомним:

18 июня в "Газпроме" заявили, что новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

В ответ "Нафтогаз" предлагает "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант на случай, если "Газпром" не захочет брать на себя риски, связанные с украинским регулятором и оператором газотранспортной системы.

Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.