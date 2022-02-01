Цена газа в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубов: причины

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Российский "Газпром" увеличил прокачку газа по украинскому коридору - цена газа в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные биржи ICE Futures.

Отмечается, что во вторник мартовский фьючерс на TTF на бирже ICE Futures снизился до 898 долларов за тысячу кубов.

В то же время, в январе средняя стоимость контракта "на день вперед" на хабе TTF составляла 976 долл., в декабре - 1 310 долл. за тысячу кубов.

Сообщается, что главная причина - увеличение прокачки российского газа через Украину.

"Номинация на прокачку газа через Украину на 1 февраля повысилась до 107,7 млн ​​куб. м, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн куб. м).

В январе транзит "Газпрома" через Украину составил в среднем 54 млн. куб. м в сутки (не менее 43 млн куб. м и не более 74 млн куб. м), что вдвое меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом", - говорится в сообщении.

При этом реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" во вторник упал почти в шесть раз до понедельника.

Как добавляет Bloomberg со ссылкой на данные оператора сети Eustream, фьючерсы упали на 9,1% после того, как поставки газа возобновились на пункте Вельке Капушаны на границе Украины и Словакии.

"Дополнительные российские поставки оказывают давление на цены, поскольку умеренная погода сдерживает спрос, а несколько партий сжиженного газа прибывают к европейским берегам", - пишет агентство.

"Потенциальная эксклация между Россией и Украиной привела к повышенной чувствительности европейских поставок газа, причем ~30% газа на континент поступает из России", – пишет RBC Capital Markets в электронной записке.

"Дипломатические усилия по привлечению большего количества газа в Европу из других источников продолжаются; однако, по нашему мнению, краткосрочные цены остаются очень склонными к небольшим сдвигам в балансе спроса и предложения", - заявил инвестиционный банк.

Напоминаем:

Инвестбанк Goldman Sachs прогнозирует, что нехватка газа на европейском будет продолжаться до 2025 года, в то же время из-за агрессии РФ цены вероятно обновят рекорды.

Цены на газ на торгах 21 декабря пересекли отметку в 2000 долларов за тысячу кубов на фоне похолодания в Европе и сокращение прокачки газа российским Газпромом. Торги закрылись отметкой более чем в 2200 долларов – абсолютным рекордом.

Федеральное сетевое агентство Германии в ноябре временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода "Северный поток-2".