Соглашение с Украиной о транзите газа на европейских условиях пока невозможно – "Газпром"

Новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины на европейских условиях, как того хочет украинская сторона, пока заключить невозможно.

Об этом заявил начальник юридического департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interfax.ru.

"Нас много раз призывали заключить контракт на европейских условиях, но это пока невозможно. Только на прошлой неделе было опубликовано постановление, которое задает направление реформе "Нафтогаза", - отметил он.

По его словам, в "Газпроме" ожидают, что для заключения нового контракта "Нафтогаз" добровольно откажется от всех своих выигрышей в Стокгольмском арбитраже (4,6 миллиарда долларов).

"Нафтогаз" готов отказаться только от нового иска в Стокгольмский арбитраж на 11-14 миллиардов долларов.

В то же время главный директор экспортного направления деятельности "Газпрома" Елена Бурмистрова сообщила, что в компании готовы заключить с Украиной новый контракт на транзит газа, однако пока там "не знают, с кем это обсуждать". Действие текущего контракта прекращается с 1 января 2020 года.

Напомним, Россия, Украина и Европейская комиссия могут провести трехсторонние консультации по газовым вопросам во второй половине сентября. Украинская сторона на предстоящих переговорах предложит России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Европейская правда