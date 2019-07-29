Герус розповів про підготовку до можливого припинення транзиту російського газу

Україна готується мати максимально повні газосховища, щоб підготуватися до гіршого сценарію.

Про це заявив представник президента у Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якщо ти готовий до найгіршого сценарію, то він скоріше за все не відбудеться. Тому готуємось, щоб мати максимально повні газосховища і за рахунок цього ресурсу проходити зиму без транзиту", - відповів він на питання, чи готова нова влада до сценарію, що у нас може не бути транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

За його словами, є інтерес європейських компаній по своп-угодах.

"Тобто вони зараз закачують газ в українські газосховища, умовно його продають і через рік викуповують назад. Приватні трейдери також закачують газ в ПГХ для того, щоби його продавати взимку", - додав Герус.

Представник президента нагадав, що "Газпром" і РФ були готові відновити переговори після виборів, коли буде зрозуміла українська політична палітра і новий уряд.

"Я думаю, що зараз він вже очевидно зрозумілий, тому найближчим часом будуть відновлені перемовини з Росією стосовно транзиту і закупівель газу, тому що у нас є рішення Стокгольмського арбітражу, згідно із яким 5 мільярдів кубометрів газу має бути закуплено по ціні хабу без всіляких плюсів", - зазначив він.

Нагадаємо:

18 червня у "Газпромі" заявили, що новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України на європейських умовах, як того хоче українська сторона, наразі укласти неможливо.

У відповідь "Нафтогаз" пропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант на випадок, якщо "Газпром" не захоче брати на себе ризики, пов`язані з українським регулятором та оператором газотранспортної системи.

Українська сторона на майбутніх переговорах у вересні запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.