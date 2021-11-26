РФ отказалась увеличить транзит газа через Украину – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия отказалась увеличить объемы транзита газа через ГТС Украины.
Об этом он сказал во время пресс-марафона.
"Мы сказали, давайте снижать стоимость транзита. Будет меньше, чем через любые другие потоки. Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы продлить контракт о транзите. Кроме этих заявлений, я ничего больше не видел", - заявил президент.
По его словам, предметных встреч между "Нафтогазом" и "Газпромом" не было.
Напомним:
В октябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 2,63 миллиарда кубометров, что на 623 миллиона кубометров ниже по сравнению с показателями сентября.
Зеленский заявил главе Еврокомиссии, что Украина готова снизить стоимость транзита газа.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что идеальным сроком продления контракта с "Газпромом" на транзит газа является 15 лет.
Экономическая правда
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