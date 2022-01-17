"Газпром" не забронировал дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу на февраль

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Российский "Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, а также мощьность польского участка газопровода "Ямал-Европа".

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные аукционов.

"Оператор ГТС Украины" распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, еще 5,2 млн куб. м в сутки – на ГИС "Сохрановка".

Все они остались невостребованными, свидетельствуют результаты сессии.

Отмечается, что у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

В январе российский монополист использует эти мощности наполовину – средняя прокачка за 15 дней составляет 53 млн куб. м в сутки.

Кроме этого, "Газпром" отказался бронировать на февраль мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" из предложенных 89 млн куб. м/сут.

Сообщается, что в январе российский концерн бронировал мощности 19,3 млн куб. м/сутки, но пока не пользовался ими.

В декабре 2021 года "Газпром" также не производил месячное бронирование и выкупал мощности газопровода по необходимости на суточных аукционах.

Напомним:

Ранее "Газпром" не забронировал никаких дополнительных мощностей для транзита газа через Украину и не бронировал транзитную мощность газопровода "Ямал-Европа" на декабрь - на фоне этого цены на газ в Европе выросли.