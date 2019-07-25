В Египте курсируют уже два украинских трамвая "Татра-Юг"

ЦТС

На трамвайных линиях в египетском городе Александрия работает уже два украинских трамвая К1Е6, изготовленных компанией "Татра-Юг".

Об этом со ссылкой на информацию производителя сообщает ЦТС.

Предприятие из Днепра, которое выпускает трамвайные вагоны на мощностях днепровского завода "Южмаш", продолжает поставки трамваев в Египет.

Как сообщалось, ранее на заводе в Днепре запустили в производство всю партию трамваев для египетской Александрии.

Напомним:

В марте 2019 года в египетском городе Александрия начали эксплуатацию нового трамвая, поставленного украинским предприятием "Татра-Юг".

В начале 2017 года "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку в Александрию 15 сочлененных трамваев.

Поставка должна быть выполнена в течение 2,5 лет с момента внесения предоплаты египетской стороной.

Вагоны для Египта - высокопольные и имеют длину 22 м.

Изначально первая поставка планировалась на июнь 2018 года. Завод в Днепре приступил к выполнению заказа поздно, поскольку египетская сторона долго не вносила предоплату.

Произведенный для Египта трамвай тестировали на сети трамвайных маршрутов в Днепре, начиная с лета прошлого года.