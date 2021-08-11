"Борисполь" назвал самые популярные авианаправления 2021 года
Наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров аэропорта "Борисполь" за январь-июль 2021 года стали Турция, Египет и Греция.
Об этом говорится в сообщении аэропорта на странице в Facebook.
Суммарно доля путешествующих в эти страны составила 51% от общего количества вылетающих из аэропорта "Борисполь" пассажиров.
При этом больше всего пассажиров было перевезено по следующим направлениям:
Анталия;
Шарм-Эш-Шейх;
Стамбул;
Даламан;
Тиват;
Бодрум;
Хургада;
Одесса;
Тель-Авив;
Ираклион.
Напоминаем:
"Борисполь" в январе-июле 2021 года обслужил 4,565 млн пассажиров, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (2,85 млн).
Экономическая правда
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