Украина и Египет изучают возможность совместного производства и экспорта на африканский рынок – посол

Украина и Египет обсуждают возможность совместного производства между предприятиями и экспорта на африканский рынок.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль.

"Египет является членом ряда зон свободной торговли в африканских и арабских странах. Например, мы пригласили украинское правительство инвестировать в особую экономическую зону Суэцкого канала (SCZone)", - сказал он.

По словам посла, украинские предприятия смогут производить продукцию в Египте и получать выгоду от египетских соглашений о свободной торговле в регионе.

"Это также будет темой встречи межправительственной технического комитета в июне", - добавил он.

Посол уточнил, что пока от украинских компаний не поступало предложений по инвестициям в SCZone.

"В то же время различные организации в Украине, в частности "Укрмашстрой" и компании, входящие в нее, обратились с просьбой открыть их представительства в Египте для совместного производства высокотехнологичной продукции тяжелого машиностроения", - сказал он.

Кроме этого, по словам посла, возобновление Украинско-египетского делового совета (УЕДР) будет в порядке межправительственной двусторонней встречи в июне.

По его словам, украинско-египетский деловой совет будет состоять из представителей украинского и египетского бизнеса.

"Торговые палаты обеих стран представят участников, которые заинтересованы и имеют опыт в ведении бизнеса и в Украине, и в Египте. Деятельность совета также будет направлена ​​на продвижение ведения бизнеса и двусторонних инвестиций, проведения различных секторальных профильных выставок в обеих странах.

Итак, поскольку совет предусматривает обе стороны, бизнесу будет понятнее, как инвестировать в Украину", - пояснил Элгаммаль.

Посол напомнил, что УЕДР была создана десять лет назад, но в последние годы она была неактивной.