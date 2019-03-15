В Египте начали эксплуатацию украинского трамвая

В египетском городе Александрия начали эксплуатацию нового трамвая, поставленного украинским предприятием "Татра-Юг".

Об этом со ссылкой на египетские СМИ сообщает ЦТС.

12 марта глава Александрийского управления пассажирских перевозок Халид Элева объявил о начале эксплуатации нового трамвая в этом египетском городе. Речь идет о вагоне, который был поставлен предприятием "Татра-Юг", говорится в сообщении.

Элева рассказал, что сначала трамвай выполнил шесть пробных поездок без пассажиров. Поездки проходили под наблюдением украинских технических специалистов.

Позже начались тестовые поездки и в режиме пассажирских перевозок.

Теперь уже тесты завершены и трамвай эксплуатируется в полноценном режиме, уточнили в "Татра-Юг".

Глава Александрийского управления пассажирских перевозок заявил, что "новый трамвай является важным поворотным моментом в египетской системе общественного транспорта".

Он добавил, что это должно помочь решить проблемы дорожного движения и загрязнения воздуха.

Египетские журналисты пишут, что новый александрийский трамвай "предложит роскошные поездки", поскольку оборудован Wi-Fi и кондиционером. Также он создает при поездке меньше шума, чем старые трамваи, и укомплектован визуальной системой информирования об остановках на пути следования.

Напомним, что компания "Татра-Юг" выполнила поставку первого трамвая, произведенного для Египта, в начале февраля.

Напоминаем:

В начале 2017 года "Татра-Юг" выиграла тендер на поставку в Александрию (Египет) 15 сочлененных трамваев.

Поставка должна быть выполнена в течение 2,5 лет с момента внесения предоплаты египетской стороной.

Вагоны для Египта - высокопольные и имеют длину 22 м.

Изначально первая поставка планировалась на июнь 2018 года. Завод в Днепре приступил к выполнению заказа поздно, поскольку египетская сторона долго не вносила предоплату.

Произведенный для Египта трамвай тестировали на сети трамвайных маршрутов в Днепре, начиная с лета прошлого года.