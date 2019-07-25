У Єгипті курсують вже два українських трамваї "Татра-Юг"

ЦТС

На трамвайних лініях у єгипетському місті Александрія курсують вже два українських трамваїя К1Е6, виготовлені компанією "Татра-Юг".

Про це із посиланням на інформацію виробника повідомляє ЦТС.

Підприємство з Дніпра, яке випускає трамвайні вагони на потужностях дніпровського заводу "Південмаш", продовжує поставки трамваїв у Єгипет.

Як повідомлялося, раніше на заводі в Дніпрі запустили у виробництво всю партію трамваїв для єгипетській Олександрії.

Нагадаємо:

У березні 2019 року в єгипетському місті Александрія почали експлуатацію нового трамвая, поставленого українським підприємством "Татра-Юг".

На початку 2017 року "Татра-Юг" виграла тендер на поставку в Олександрію (Єгипет) 15 зчленованих трамваїв.

Поставка повинна бути виконана протягом 2,5 років із моменту внесення передоплати єгипетською стороною.

Вагони для Єгипту — високопідлогові та мають довжину 22 м.

Початково перша поставка планувалася на червень 2018 року. Завод у Дніпрі приступив до виконання замовлення пізно, оскільки єгипетська сторона довго не вносила передоплату.

Вироблений для Єгипту трамвай тестували на мережі трамвайних маршрутів у Дніпрі, починаючи з літа минулого року.