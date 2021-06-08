Египет предлагает бартер газа на украинскую продукцию – посол
Египет с импортеров природного газа перешел в разряд производителей благодаря открытию месторождений на шельфе Средиземного моря, поэтому одно из перспективных направлений сотрудничества - экспорт газа в Украину по бартерным операциям на зерно и другую продукцию.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сказал чрезвычайный и полномочный посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль.
"Это позволит улучшить торговый баланс - исчезнет необходимость привлечения к соглашению иностранной валюты, а также позволит выровнять баланс импорт/экспорт, откорректировать имеющийся крен в сторону Украины", - отметил посол.
В то же время украинским компаниям предлагается инвестировать в возобновляемую энергетику в Египте. "Однако пока конкретных договоренностей нет", - добавил он.
По словам посла, с египетской стороны есть заинтересованность в инвестициях в Украину.
"Основная заинтересованность египетских компаний в проектах аграрного производства и животноводства, однако проекты в энергетический сфере пока не обсуждаются", - уточнил Элгаммаль.
Напомним:
Украина и Египет обсуждают возможность совместного производства между предприятиями и экспорт на африканский рынок, сказал посол Арабской Республики Египет Айман Ахмед Мокхтар Элгаммаль.
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