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В "Спецтехноэкспорте" прокомментировали поставку оборудования на 6,8 миллиона долларов

Понедельник, 22 июля 2019, 17:10

Завладение "Спецтехноэкспортом" 6,8 миллионами долларов, оплаченными американской компании за поставленное оборудование, невозможно, поскольку предприятие является уполномоченным государством спецэкспортером и не является распорядителем публичных средств, а поставку оборудования осуществляло во исполнение постановления правительства.

Об этом заявили в "Спецтехноэкспорте", комментируя обыски с изъятием документов, которые проводит Служба безопасности.

"Предприятие не принимает решение о выборе того или иного оборонного оборудования для закупки на нужды государственных силовых структур. В данном случае предприятие "Спецтехноэкспорт" занималось поставкой оборудования во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины и государственного контракта с заказчиком", - говорится в сообщении.

В предприятии подчеркнули, что сотрудники Генеральной прокуратуры изъяли все документы, касающиеся поставки в течение 2015-2017 годов подвесной системы раннего выявления для нужд Госпогранслужбы.

"Эта система произведена компанией из США, была в полном комплекте поставлена ​​в Украину, прошла все этапы испытаний и сейчас выполняет предусмотренные технической документацией задания на границе Украины", - отметили в компании.

В "Спецтехноэкспорте" добавили, что изъятие документации не влияет на работу госпредприятия.

Напомним:

22 июля в служебных помещениях Кабинета Министров, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и "Спецтехноэкспорта" проводят обыски.

Обыски проводят из-за выявленных фактов завладения почти 6,8 миллионами долларов в оборонной сфере при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий "Укроборонпрома" по поставкам Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения.

В результате СБУ, которая и проводит обыски, сообщила о разоблачении чиновников "Спецтехноэкспорта" на масштабных злоупотреблениях, в результате которых нанесен ущерб госбюджету почти на 6,8 миллиона долларов.

Экономическая правда

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СБУ

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