У "Спецтехноекспорті" прокоментували поставку обладнання на 6,8 мільйона доларів

Заволодіння "Спецтехноекспортом" 6,8 мільйона доларів, оплаченими американській компанії за поставлене обладнання, є неможливим, оскільки підприємство є уповноваженим державою спецекспортером і не є розпорядником публічних коштів, а поставку обладнання здійснювало на виконання постанови уряду.

Про це заявили у "Спецтехноекспорті", коментуючи обшуки з вилученням документів, що проводить Служба безпеки.

"Підприємство не приймає рішення щодо вибору того чи іншого оборонного обладнання для закупівлі на потреби державних силових структур. У даному випадку підприємство "Спецтехноекспорт" займалося поставкою обладнання на виконання Постанови Кабінету Міністрів України та державного контракту із замовником", - зазначається у повідомленні.

У підприємстві підкреслили, що співробітники Генеральної прокуратури вилучили всі документи, що стосуються постачання протягом 2015-2017 років підвісної системи раннього виявлення на потреби Держприкордонслужби.

"Дана система вироблена компанією зі Сполучених Штатів Америки, була у повному комплекті поставлена в Україну, пройшла усі етапи випробувань та наразі виконує передбачені технічною документацією завдання на кордоні України", - зазначили у компанії.

У "Спецтехноекспорті" додали, що вилучення документації не впливає на роботу держпідприємства.

Нагадаємо:

22 липня у службових приміщеннях Кабінету Міністрів, Держприкордослужби, Державної фіскальної служби та "Спецтехноекспорта" проводять обшуки.

Обшуки проводять через виявлені факти заволодіння майже 6,8 мільйонами доларів у оборонній сфері при укладанні іноземною компанією контракту з одним із підприємств "Укроборонпрому" з постачання Держприкордонслужбі підвісної системи раннього виявлення.

У результаті в СБУ повідомили про викриття посадових осіб "Спецтехноекспорту" на масштабних зловживаннях, унаслідок яких завдано збитки держбюджету на суму майже 6,8 мільйона доларів.

Економічна правда