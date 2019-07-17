"Укрзализныця" приобретет 10 пассажирских вагонов и увеличит количество рейсов в Мариуполь

АО "Укрзализныця" дополнительно закупит 10 новых пассажирских вагонов, из которых будет сформирован поезд в Мариуполь, который будет курсировать ежедневно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение о внесении изменений в финплан компании, которыми предусмотрено финансирование закупки, было одобрено на заседании правительства 17 июля, отметили в УЗ.

"Новые вагоны - два СВ и 8 купе - будет поставлен уже в ближайшее время", - сообщили в "Укрзализныце".

Благодаря этому подвижному составу поезд №9/10 будет курсировать ежедневно. Сейчас он курсирует через день.

В общем в Мариуполь курсирует 7 пассажирских поездов дальнего следования: №104, 84 и 10 Киев - Мариуполь, №96 Бахмут - Мариуполь, №142 Мариуполь - Одесса и №95 Харьков - Мариуполь, №70 Львов - Мариуполь, напомнил перевозчик.

Как сообщалось, 31 марта "Укрзализныця" запустила в первый рейс новый поезд категории "ночной экспресс" №9/10 Киев-Мариуполь.

Недавно также стало известно, что УЗ позволит покупать билеты на некоторые поезда за 60 дней до отправления, в том числе на поезд №10/9 Киев - Мариуполь.

Экономическая правда